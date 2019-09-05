В России алкоголь будут продавать с 21 года

Вероника Скворцова рассказала, что до 20 лет организм нужно беречь от алкоголя Фото: Владимир Андреев

Минздрав надеется, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. <…> Мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — приводит ее слова РИА «Новости». Отмечается, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи алкоголя. Также за инициативу выступают Общероссийский народный фронт, регионы, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Скворцова рассказала, что организм человека продолжает формироваться до 20 лет. До этого возраста важно уберечь его от высококонцентрированного алкоголя. Ранее Минздрав представил законопроект, запрещающий продажу алкоголя крепче 16,5% гражданам младше 21 года, передает «Национальная служба новостей». Сейчас приобрести спиртное в России можно с 18 лет. Запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года действует в Казахстане, США и Индонезии.