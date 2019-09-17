Чаще молодежь уезжает из-за отсутствия высокооплачиваемой работы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стали известны города России, откуда уезжает большинство молодых людей в поисках лучшей жизни. Соответствующее исследование провел Финансовый университет при Правительстве России.

Больше всего молодежи, готовой к переезду, оказалось в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, при этом наименьшее количество молодых мигрантов в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе. В опросе приняли участие люди от 18 до 30 лет, так как «именно эта группа более всего чувствительна к повышению качества собственной жизни», говорится в исследовании.

Как сообщил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, главной проблемой городов, из которых хотят уехать молодые россияне, является «противоречие между высоким стандартом качества жизни и нехваткой квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на результаты опроса, согласно которым 41% молодых россиян хочет уехать из страны, заявив, что такие данные носят «достаточно абстрактный характер».