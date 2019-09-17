В пограничном городе Челябинской области «перезагрузили» власть

Александр Виноградов (слева) победил с серьезным преимуществом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Главой Троицка (Челябинская область) остался действующий мэр Александр Виноградов. Такое решение приняли 17 сентября депутаты собрания города, расположенного на транзитном пути между Россией и Казахстаном.

«В ходе голосования Виноградов получил 16 голосов. Еще восемь народных избранников пожелали видеть мэром Вадима Германа», — сообщили «URA.RU» в собрании депутатов.

Полномочия действующего мэра Александра Виноградова, управляющего Троицком с 2014 года и остававшимся последним из выбранных прямым голосованием глав городов области, истекли 14 сентября. В конкурсе на этот пост пожелали участвовать девять претендентов, однако 12 сентября конкурсная комиссия отсеяла семерых. В итоге депутатам пришлось делать выбор из двух человек — самого Виноградова и начальника архитектурно-строительного управления города Вадима Германа.