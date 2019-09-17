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13 сентября 2019

В Тюмени ограбили отделение крупного банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник похитил из банка 1,2 млн рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени неизвестный, угрожая пистолетом, 17 сентября ограбил отделение банка «Открытие» на улице Щербакова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Злоумышленник похитил 1,2 млн рублей и скрылся. Никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал. Средства „Открытия“ были застрахованы», — рассказал пресс-секретарь банка по УрФО Сергей Антонов.

В УМВД по Тюменской области добавили, что вызов в полицию поступил в 10:50. «Сейчас нашими сотрудниками ведутся следственные действия, чтобы установить обстоятельства происшествия и задержать подозреваемого», — заявили в ведомстве.

Других подробностей инцидента в УМВД и банке не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия. По словам Антонова, отделение «Открытия» продолжит работу в обычном режиме после 15 часов.

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