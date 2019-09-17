В Тюмени ограбили отделение крупного банка

В Тюмени неизвестный, угрожая пистолетом, 17 сентября ограбил отделение банка «Открытие» на улице Щербакова. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Злоумышленник похитил 1,2 млн рублей и скрылся. Никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал. Средства „Открытия“ были застрахованы», — рассказал пресс-секретарь банка по УрФО Сергей Антонов.
В УМВД по Тюменской области добавили, что вызов в полицию поступил в 10:50. «Сейчас нашими сотрудниками ведутся следственные действия, чтобы установить обстоятельства происшествия и задержать подозреваемого», — заявили в ведомстве.
Других подробностей инцидента в УМВД и банке не раскрывают, ссылаясь на интересы следствия. По словам Антонова, отделение «Открытия» продолжит работу в обычном режиме после 15 часов.