В Зауралье браконьеры выловили сотни килограммов уникальных рачков

Незаконную масштабную добычу рачков артемии выявили в Курганской области на берегу озера Теренколь. У браконьеров изъято более 377 килограмм уникальных водных биоресурсов.
«Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам незаконной добычей артемии, составляет более 345 тысяч рублей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе програнуправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Браконьеров удалось поймать во время совместного рейда сотрудников ведомства и представителей Росрыболовства в рамках оперативно-профилактической операции «Артемия».
По факту незаконной добычи цист (яиц) артемии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой либо с особо крупным ущербом).
Ранее «URA.RU» неоднократно сообщало, что незаконная добыча цист артемии в последние годы является головной болью для властей региона. Наибольшего пика браконьерство достигло летом 2015 года, когда артемию воровали буквально грузовиками. Благодаря принятым мерам, в том числе дежурству полиции и привлечению беспилотных летательных аппаратов, масштабы браконьерства удалось сократить.
Курганская область считается одним из лидеров по объемам добычи артемии, уступая лишь Алтайскому краю. Яйца этих рачков скупают за хорошие деньги за границей, так как их крошечные зародыши считаются прекрасным кормом для креветок и мальков рыбы, при этом затраты на их добычу практически нулевые.