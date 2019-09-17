В Перми вынесли приговор депутату-единороссу за неуплату налогов

Депутата Законодательного собрания Пермского края — члена фракции «Единая Россия» Владимира Подкорытова признали виновным в сокрытии и неуплате налогов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. Его обвинили по двум статьям уголовного кодекса.
«Подкорытова Владимира Юрьевича признали виновным в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей за каждое из преступлений», — пояснили в пресс-службе Ленинского районного суда Перми. Путем частичного сложения наказаний, окончательно Подкорытову назначен штраф — 500 тысяч рублей.
По версии обвинения, Подкорытов, будучи руководителем-акционером АО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж», скрыл налогов на сумму около 11 миллионов рублей и не уплатил еще более 16 миллионов рублей налогов. За одно из преступлений ему грозило до шести лет свободы, а за другое — до семи.
Подкорытов рассказал «URA.RU», что гособвинитель просил суд лишить его свободы на два с половиной года. При этом вину в совершении преступления он признает. «Позже все налоги были уплачены, но формально преступление уже было совершено. У нас такой закон, что даже опоздание на один день может стать поводом для уголовного дела», — пояснил Подкорытов. Он также отметил, что обжаловать приговор не планирует.