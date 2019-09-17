Врачей в Перми, заявивших о забастовке из-за переработки, лишили пациентов

В больнице №6 Перми, где врачи объявили о забастовке, сократили количество коек. Приказ подписал главный врач больницы Виктор Гневашев. Одной из причин принятого решения стал отказ сотрудников медучреждения работать по совместительству.
«В связи с изменением нагрузки на врачебный персонал, приказываю установить коечный фонд для родильного отделения: 25 коек „мать и дитя“, 20 коек для новорожденных», — отмечается в приказе, который имеется в распоряжении «URA.RU».
Руководитель регионального отделения «Альянса врачей», сотрудник больницы Анастасия Тарабрина уточнила «URA.RU», что количество коек сокращено «более чем вдвое». Она также отметила, что таким образом краевой минздрав хочет решить проблему нехватки кадров и неоплачиваемого совмещения.
«Краевому минздраву нужно решить проблему. Сейчас действительно половина ставок не закрыта. Оставшиеся сотрудники работают за себя и за тех, кого нет, но должен быть в штате. Тем самым минздрав пытается прикрыть себя, показать, что штатное расписание у нас соответствует количеству врачей», — пояснила Анастасия Тарабрина.
Получить комментарий главного врача больницы не удалось. В его приемной пояснили, что Виктор Гневашев проводит совещание. В пресс-службе регионального минздрава на звонок корреспондента не ответили.
В начале сентября врачи горбольницы №6 в Перми объявили забастовку из-за мизерной зарплаты и неоплачиваемых переработок. После этого руководство министерства здравоохранения Прикамья провело ряд встреч с забастовщиками.