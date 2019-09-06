Глава пермского минздрава выехала к врачам, угрожавшим забастовкой из-за «копеечных» доплат

Оксана Мелехова поехала к врачам, объявившим о забастовке Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова проводит встречу с руководством горбольницы №6, врачи которой пригрозили забастовкой. Эту информацию «URA.RU» сообщили в приемной руководителя медучреждения Виктора Гневашева.

«Он находится на встрече с министром [Оксаной] Мелеховой и представителями министерства. Но у нас все врачи на своих местах, работают в штатном режиме», — уточнили в приемной главврача. В региональном минздраве также сообщали, что «ситуация находится под контролем, информация о начавшейся забастовке не соответствует действительности».

«Городская больница №6 работает в штатном режиме, медпомощь пациентам оказывается в полном объеме. 4 сентября состоялась плановая рабочая встреча статс-секретаря министерства Ольги Чулаковой, сотрудников больницы и представителей профсоюзов, в ходе которой каждый присутствующий мог получить подробную информацию о начислении зарплаты», — пояснили в минздраве Прикамья, указав, что средняя зарплата врачей в этом году составила 51 тыс рублей.

Скандал разгорелся после того, как коллектив медучреждения записал видеообращение. В нем врачи рассказали о проблемах с кадрами, переработках и «копеечных зарплатах». Ранее о ситуации в больнице рассказали жители Перми. Они обратили внимание чиновников на то, что корпуса учреждения, которые относятся к ГБ №6, давно нуждаются в капремонте.