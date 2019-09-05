Медики пермской больницы отказались от всех переработок и совмещений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи городской больницы №6 в Перми объявили забастовку из-за мизерной зарплаты и неоплачиваемых переработок. Заявление врачей опубликовано на youtube-канале профсоюза «Альянс врачей».

«Врачи отделения травматологии и отделения новорожденных измучены переработками и не могут работать в таком режиме за мизерную зарплату», — заявила председатель профсоюза «Альянс врачей». На видео заведующий травматологическим отделением больницы Александр Ивченков сообщает, что он и его коллеги устали от ненормальных условий труда. По словам заведующей отделением новорожденных Ирины Петровой, Минздраву Пермского края о дефиците сотрудников больницы известно, однако ситуация не меняется.

«В ближайшее время мы будем готовы прокомментировать ситуацию. В данный момент больница работает в штатном режиме, медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь минздрава Надежда Светлакова. На момент публикации получить комментарии представителей больницы №6 не удалось.

Масштабные забастовки медиков начались после массового увольнения хирургов горбольницы №1 Нижнего Тагила. После этого к ним присоединились медики Ставропольского края, Челябинской и Владимирской областей, Серова и Красноуральска (Свердловская область). Ранее о забастовках объявляли пермские врачи станции скорой помощи в Чайковском, их поддержала главврач станции скорой помощи города Соликамска.