Владелец собак, расстрелянных пермским экс-чиновником, требует наказать свидетеля убийства

Владелец расстрелянных собак написал заявление в следственный комитет на свидетеля инцидента — охотинспектора Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Владелец убитых собак Ярослав Баронников попросил пермский следственный комитет проверить действия охотинспектора Виктора Козлова, на глазах которого экс-чиновник Виктор Усенко расстрелял животных. Об этом «URA.RU» рассказал сам Баронников, уточнив, что инспектор видел его собак накануне и знал, кому они принадлежат.

«Я написал в следственный комитет заявление. Он [Козлов] мне сам лично выписывал путевку туда [в охотхозяйство „Глухарь“], а в пятницу вечером он нас останавливал для проверки документов», — заявил «URA.RU» Баронников. Он пояснил, что показывал салон автомобиля инспектору Козлову, и тот видел всех его собак.

Баронников рассказал, что до сих пор не может сообщить своей шестилетней дочери про случившееся. «У меня в телефоне фотографии собак и семьи. Больше никаких фотографий нет. Вы понимаете, кого я похоронил», — говорит мужчина.

Бывший замминистра Усенко, которого мужчина обвинил в расстреле собак, заявил «URA.RU», что готовит официальный комментарий, и положил трубку. Охотинспектор Козлов на звонок корреспондента не ответил. В региональном минприроды сообщили агентству, что начали служебную проверку в отношении охотинспектора. «Конечно, это вопиющий случай человеческой жестокости. Мы со своей стороны этот случай не оставим без должного внимания», — сообщили в министерстве. Также дрессировщик Эдгард Запашный назвал поведение возможных виновников «настоящим беспределом».