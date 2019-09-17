16 сентября 2019
15 сентября 2019

Опубликован снимок грабителя банка из Тюмени. ФОТО

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Судя по кадру, грабитель был вооружен пистолетом (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фото грабителя банка «Открытие» в Тюмени появилось в соцсети «ВКонтакте». Его опубликовал пользователь Сергей Пашков. Судя по качеству, он использовал кадр с одной из камер наблюдения внутри финучреждения. Достоверность снимка «URA.RU» подтвердил собственный источник.

На фото видно, что преступник одет в синюю кофту с капюшоном, маску и перчатки. Он вооружен пистолетом и удерживает женщину — возможно, заложницу. Оперативно уточнить у Пашкова, откуда он получил фото, не удалось — он не ответил на сообщение корреспондента.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области взяли время на проверку появившейся в соцсети информации. От комментариев воздержались и в пресс-службе «Открытия», сославшись на интересы следствия.

Отделение банка «Открытие» по ул. Щербакова в Тюмени было ограблено утром 17 сентября. Злоумышленник похитил 1,2 млн рублей — полиция ведет его розыск.

Фото: страница Сергея Пашкова в соцсети «ВКонтакте»

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