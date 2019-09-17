Пермский депутат умер сразу после заседания комитета

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер 17 сентября сразу после заседания комитета по социальной политике, сообщил «URA.RU» собеседник в региональном парламенте.
«Сегодня Шалаев присутствовал на заседании комитета по социальной политике, депутаты сидели достаточно долго, было много вопросов. После заседания он пошел пообедать, ему стало плохо, похоже, инфаркт», — пояснил источник «URA.RU» в краевом заксобрании.
Помощник депутата Светлана Стародумова отказалась от каких-либо комментариев. «До заключения судмедэксперитзы никаких комментариев не будет», — пояснила «URA.RU» помощница народного избранника. В кафе «Хуторок» на ул. Ленина, 60 (напротив здания краевого парламента), где произошел инцидент, отказались комментировать произошедшее.
Шалаев родился 26 марта 1966 года в Березниках. Был избран депутатом законодательного собрания 18 сентября 2016 года по одномандатному округу №13. С 2006 года являлся председателем первичной профсоюзной организации ОАО «Сильвинит».