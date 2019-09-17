16 сентября 2019

Назначен новый начальник УФСБ по Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый глава спецслубы приедет в Екатеринбург на дняхФото: viperson.ru
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Перестановки в силовых ведомствах

В УФСБ по Свердловской области назначен новый начальник. Им стал генерал-майор Алексей Зиновьев, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Тульской области.

«Указ о назначении подписан. Зиновьев должен вступить в должность руководителя со дня на день», — сообщил «URA.RU» информированный источник в силовых органах.

О Зиновьеве пока известно немного. Он уроженец Курганской области, прошел путь от оперуполномоченного УФСБ России по Курганской области до начальника подразделения Центрального аппарата ФСБ России. 25 августа 2015 года возглавил Управление в Тульской области.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в апреле на два года был продлен контракт для действующего начальника УФСБ по Свердловской области, генерал-лейтенанта Александра Вяткина. Как сообщили источники «URA.RU» в правоохранительных органах, с Вяткиным был продлен контракт, несмотря на превышение предельного возраста нахождения на службе в данном звании. 11 мая Вяткину исполнилось 62 года (предельный возраст для генерал-лейтенантов составляет 60 лет). Вяткин вышел на пенсию.

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