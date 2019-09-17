Полпред Цуканов и губернатор Куйвашев спасут уральский вуз от Минсельхоза РФ

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов пообещал посодействовать свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву в спасении ценного актива. На заседании совета по экономической политике при полпредстве 17 сентября оба чиновника вступились за учебное хозяйство Уральского аграрного университета, которое, будучи ГУПом, включено в федеральный план приватизации.
Застрельщиком темы стал «молочный король» и сосед свердловского губернатора по дому Сергей Майзель, пожаловавшийся на «отсутствие государственных денег на научно-исследовательскую работу в сельскохозяйственной сфере». Губернатор Куйвашев тему подхватил, сказав что «главный полигон для науки» сейчас «пускают под нож», несмотря на три письма, направленные в Минсельхоз РФ.
На предложение полпреда забрать хозяйство на баланс области губернатор объяснил: «Мы согласны были забрать. Но у нас масса других функций: огромное количество денег мы тратим на реализацию национальных проектов, еще давайте наукой будем заниматься. Учхоз сохраните для того, чтобы он занимался наукой». «Я готов вас поддержать: с министерством и, если нужно, с вице-премьером поговорить», — сказал полпред.
Для разговора с вице-премьером по вопросам АПК Алексеем Гордеевым глава округа поручил предоставить ему до полудня среды, 18 сентября, документы от регионального минАПК, а также «обоснование готовности забрать учебное хозяйство на баланс области» — от губернатора, на что получил утвердительные ответы.