Дмитрия Маликова развеселили носки от дизайнера с Урала. ФОТО

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Дмитрий Маликов в Доме Печати. (часть). Екатеринбург, маликов дмитрий
Дмитрий Маликов показал необычные носки в TwitterФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певец Дмитрий Маликов посоветовал фанатам прийти на концерт в носках от уральского дизайнера. Певца позабавили носки от Сергея Тонкова, журналиста из Екатеринбурга, владельца петербургского бренда St.Friday Socks.

«Как соберетесь на концерт, купите хоть носки нормальные!» — написал Маликов в своем Twitter. На пост артиста ответил Тонков: «Когда SMM наших корпоративных клиентов лучше нашего». Владелец бренда уточнил, что SMM-агента у St.Friday Socks нет, и добавил, что дизайнеры продолжат делать носки на любой «каприз» заказчика.

Бренд St.Friday Socks был основан в декабре 2015 года, когда разноцветные носки стали популярными в России. В 2017 году была выпущена партия носков, посвященная Екатеринбургу.

Дмитрий Маликов пригласил фанатов прийти на его концерт в необычных носках
Фото: Twitter, Дмитрий Маликов

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© Служба новостей «URA.RU»
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