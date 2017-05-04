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04 мая 2017
03 мая 2017
01:24  04 мая 2017 0

«„Ты чо, с Урала“ — определенно хит». Питерский бренд выпустил коллекцию носков, посвященную Екатеринбургу. ФОТО

"Ностальгические" для Тонкова носки пользуются популярностьюФото: myfriday.ru

Петербургский бренд St.Friday Socks выпустил капсульную коллекцию носков, посвященную Екатеринбургу. Впрочем, это было только делом времени, поскольку основатель бренда — екатеринбургский журналист Сергей Тонков, еще в 2004 году обосновавшийся в Северной столице. St.Friday Socks Тонков основал в декабре 2015 года, когда разноцветные дизайнерские носки стали обретать популярность в России.

Как разбирают носки, посвященные Екатеринбургу, пока сказать сложно, признается Тонков, поскольку целиком коллекцию разместили на сайте бренда лишь в среду, 3 мая. «Месяц назад мы выпустили летнюю коллекцию, в нее входило пару моделей из уральской, и модель „Ты чо, с Урала?“ — это определенно хит, — рассказал Тонков „URA.RU“. — Берут причем преимущество клиенты из Москвы».

В коллекции, посвященной Екатеринбургу, есть также носки с изображением памятника основателям города (как говорят в народе, «Бивису и Баттхеду»), с надписью «Екат — родина русского рока», с милыми ящерками и другие.

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Лукбук коллекции

Основатель бренда St.Friday Socks говорит, что интерес есть и к другим городам, поскольку такого у других дизайнеров еще не было. «Конечно же, какие-то модели кому-то нравятся больше, а кому-то — другие. И время покажет, какие модели останутся. Ну и, надеюсь, мы в ближайшем будущем разнообразим линейку про Урал в сотрудничестве с кем-то из локальных марок или художников», — делится планами Тонков. Те, кто уже оценил капсульную коллекцию в Сети, предлагают журналисту работать в тандеме с Ельцин Центром и выпускать носки с надписью, например, «Понимаешь».

«Я только за то, чтобы сотрудничать с Ельцин Центром, — говорит Тонков. — Но пока предложений от них не поступало, а сам я на них еще не выходил. Пока я писал только в марку „Made in Ural“, но он промолчали. Буду мониторить и собирать рекомендации, с кем можно поработать по выпуску интересных серий про Екатеринбург».

Наталия Вершинина
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