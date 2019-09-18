Политик, потушивший протест в сквере Екатеринбурга, второй в голосовании «URA.RU»

За Александра Высокинского проголосовали более трех тысяч человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский удерживает второе место в голосовании на редакционной премии «URA.RU» «Политик года-2019». На данный момент Высокинского поддерживают 3 тысячи человек (23%), днем ранее на его стороне были 24% участников опроса. Его оппонент, депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, набирает голоса — его поддержали уже 19% респондентов. На первом месте вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько с 3,8 тысячи голосов (33%).

Александр Высокинский был назначен мэром Екатеринбурга в сентябре прошлого года, став первым за восемь лет градоначальником, который работает без сити-менеджера. С этого момента началась смена управленческой команды в администрации города. Новый мэр, столкнувшись с протестами в сквере у драмтеатра, не побоялся выйти на открытый диалог с горожанами, на что в 2019 году отважится не каждый. Он настаивал на диалоге во время протестов из-за транспортной реформы и во время выступления православных, недовольных работой художника Покраса Лампаса.

Имея за плечами большой управленческий опыт, Высокинский учился быть политиком, выстраивая отношения с городской думой и представленными в ней депутатами, которых поддерживает группа влиятельных бизнесменов.

Голосование читателей за политика года в Свердловской области продлится до 26 сентября. Всего на премию, которую третий год подряд вручает редакция «URA.RU», претендуют 11 человек, которые оказались в центре главных общественно-политических событий этого года. Три кандидата, которые наберут наибольшее число голосов, пройдут в финал конкурса, после чего экспертный совет «URA.RU» назовет обладателя премии «Политик года».