Бывший руководитель E1.RU покинула редакцию

В августе новым главредом Е1 стала Оксана Маклакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный редактор екатеринбургского портала Е1 Татьяна Дрогаева, которая в последнее время занимала должность бизнес-редактора сайта, покинула редакцию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня я ухожу из самой лучшей редакции, которая делает очень много крутого, чего никогда никто не сделает», — говорится в сообщении. Дрогаева отметила, что ее последний рабочий день был похож на день рождения: ей дарили подарки, шарики и цветы. Журналистка подчеркнула, что будет скучать по коллегам.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Дрогаева заявила, что ушла из редакции портала по личным причинам. «На работу я ухожу в „Коммерсант-Урал“, где работала раньше. Буду редактором сайта», — поделилась журналистка.

Ранее Татьяна Дрогаева была главным редактором «Коммерсант-Южный Урал». После она занимала должность главреда портала Е1. В августе ее место заняла Оксана Маклакова, которая до этого работала на ЕТВ, 41 канале и радио «Серебряный дождь». Дрогаева покинула пост после освещения конфликта в сквере между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины. Журналистка старалась охранять взвешенную позицию и нейтрально описывать происходящее. По данным источников «URA.RU», уход Дрогаевой на позицию бизнес-редактора сайта был обусловлен ее попыткой сохранить профессиональный нейтралитет.