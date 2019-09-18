Татьяна Москалькова рассказала о благодарности, полученной от матери военнослужащего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила письмо от матери крымского военного Александра Баранова, который был освобожден Украиной в рамках обмена 7 сентября. Об этом сама Москалькова сообщила на своей странице в Instagram.

«Сегодня я получила письмо от матери крымского военнослужащего, пробывшего почти три года в тюремном заключении на Украине. Очень приятно читать благодарственные строки и понимать, что твой труд был не напрасным, что силы вложены в это дело не зря», — отметила омбудсмен. По ее словам, подобные письма мотивируют «не опускать руки и работать еще активнее», поскольку многие россияне «до сих пор нуждается в помощи».

Москалькова напомнила, что крымский военный Александр Баранов был осужден на Украине на 13 лет. 7 сентября он был доставлен в Россию и сейчас вновь находится на полуострове, где мужчина проживает вместе со своей семьей.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в формате «35 на 35». Тогда, в частности, на родину отправился сидевший на Ямале украинский кинорежиссер Олег Сенцова, а в Россию приехал обвинявший на Украине в госизмене журналист Кирилл Вышинский. Владимир Зеленский лично встретил первых вернувшихся на родину из России и заявил, что Киев будет продолжaть переговоры с Москвой, чтобы вернуть всех арестованных украинцев. В итоге в прессе уже начала активно освещаться информация о возможной подготовке нового масштабного обмена заключенными между странами: более того, при определенных обстоятельствах, в этом процессе могут принять участие и самопровозглашенные ДНР и ЛНР.