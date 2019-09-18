Арестован авторитет, которого будут судить по статье о ворах в законе

Решение об аресте авторитета принял московский суд Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Москве по решению суда оправлен под арест криминальный авторитет Ираклий Джабуа, который в криминальном мире более известен как Ика Ростовский (или Ираклий Ростовский). Вора в законе обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

«Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе суда. Арестованному авторитету инкриминируется ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в криминальной иерархии»).

В преступных кругах Джабуа известен как Ика Ростовский и Ираклий Ростовский. Он имеет довольно высокий статус в преступном мире юга России. Ранее Джабуа привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и грабежи. Джабуа «короновали» летом 2014 года. Но уже вскоре он лишился «короны», оказавшись в СИЗО-5 в Кашире. Под заявлением о лишении Джабуа «полномочий» стояли подписи, в том числе, Захария Калашова (Шакро Молодой).

Закон, ужесточающий уголовную ответственность для лидеров преступных сообществ и криминальных авторитетов, вступил в силу в России этом году после того, как его подписал президент страны Владимира Путин. Отныне само занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет и штрафом в размере 5 миллионов рублей.

В июле этого года уголовное дело по данной статье Уголовного кодекса было возбуждено в отношении криминального авторитета Джумбера Байрамиди по кличке Бончо, однако фигурант скрылся за рубежом. Первого же вора в законе, которого в ближайшее время будут судить по новому закону, силовики задержали еще в мае в Томске, напоминает телеканал 360.