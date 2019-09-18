Стало известно, сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым

С учетом количества приглашенных только застолье обошлось в 12 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов не только совершенно не потратились на свадебное торжество, но и прилично заработали на нем. Так считает гендиректор компании «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов.

По подсчетам эксперта, только на банкет ушло свыше 16 миллионов рублей, однако вряд ли его оплачивали молодожены. «Такие люди, как Собчак, никогда не платят за банкеты», — цитируют слова Морозова «Дни.ру». Свадебные наряды молодых стоимостью не менее трех миллионов рублей, скорее всего, тоже достались им не за такую сумму. «Говорят, большая часть нарядов пары была предоставлена спонсорами, владельцами крупнейшего торгового комплекса», — добавил Морозов. Также он отметил, что Музей Москвы (где проходило торжество) — это объект культурного наследия и занять его не так-то просто. По мнению специалиста, этой площадки просто нет в списке помещений для аренды. «Уверен, договаривались Ксения и Константин о площадке через влиятельных знакомых», — добавил Морозов.

Эксперт предположил, что оставшихся после свадьбы денег Собчак и Богомолову «хватит на свадебное путешествие и не только».

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась в центре Москвы на прошлой неделе.