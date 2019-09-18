Жириновский назвал страны, которые должны объединиться с Россией

В случае объединения Жириновский предлагает ввести общий язык и исключить национальность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Белоруссия и Украина расцветут, когда станут одним государством с Россией. Таким мнением поделился лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

По словам Жириновского, президент Белоруссии Александр Лукашенко может совершить исторический шаг и воссоединиться с Россией и сделать это «давно пора». Также лидер ЛДПР напомнил, что с Украиной Россия «исторически жила вместе», так как состояла из Великороссии и Малороссии, а сейчас необходимо «лишь восстановить это».

«Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами», — предлагает Владимир Жириновский. По его задумке, в случае присоединения Белоруссии и Украины к России ничья свобода ограничиваться не будет. Напротив, следует сохранить национальные газеты, театры и школы. Но при этом лидер ЛДПР решил, что удобнее будет использовать общий язык и не указывать национальность, так как все будут «просто гражданами одной страны».