Возле поликлиники Лимбяяхи (отдаленный район Нового Уренгоя) установили пандус, посреди которого расположилась опора ЛЭП. О проблеме доступа в медучреждение сообщил депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин в своем паблике «Работа на Север» во «ВКонтакте».
«Прямо посреди объекта доступной среды расположена… опора ЛЭП, что создает логичный вопрос — а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие?» — отметил Вершинин.
Он считает, что опору, предположительно, перенесут, но логика в последовательности действий, на его взгляд нарушена. «Обязательно попрошу проверить данный объект на соответствие требованиям», — написал в своем посте парламентарий.
В горбольнице, к которой относится поликлиника, «URA.RU» не удалось получить комментарий. Главного врача не было на месте. В пресс-службе окружного депздрава попросили обратиться в департамент строительства и жилищной политики. Там не смогли дать комментарий корреспонденту «URA.RU» и попросили время на подготовку ответа.