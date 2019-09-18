17 сентября 2019
16 сентября 2019

Возле поликлиники на Ямале установили пандус со столбом посередине. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за столба местные жители не могут воспользоваться пандусомФото: «Работа на Север | Иван Вершинин», VK

Возле поликлиники Лимбяяхи (отдаленный район Нового Уренгоя) установили пандус, посреди которого расположилась опора ЛЭП. О проблеме доступа в медучреждение сообщил депутат Заксобрания Ямала Иван Вершинин в своем паблике «Работа на Север» во «ВКонтакте».

«Прямо посреди объекта доступной среды расположена… опора ЛЭП, что создает логичный вопрос — а каким образом колясочнику преодолевать это препятствие?» — отметил Вершинин.

Он считает, что опору, предположительно, перенесут, но логика в последовательности действий, на его взгляд нарушена. «Обязательно попрошу проверить данный объект на соответствие требованиям», — написал в своем посте парламентарий.

В горбольнице, к которой относится поликлиника, «URA.RU» не удалось получить комментарий. Главного врача не было на месте. В пресс-службе окружного депздрава попросили обратиться в департамент строительства и жилищной политики. Там не смогли дать комментарий корреспонденту «URA.RU» и попросили время на подготовку ответа.

Фото: «Работа на Север | Иван Вершинин», VK
Фото: «Работа на Север | Иван Вершинин», VK

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...