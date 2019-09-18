Чиновники обвинили в произошедшем дождь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Соликамске (Пермский край) машины после дождя застряли на дороге, которую недавно отремонтировали. Видео разместил в социальных сетях Михаил Перминов: его полноприводный внедорожник увяз в грязи.

«В Соликамске отсыпали дорогу по улице Серединной. Там, где не промывало [дождем] — нормально. Мы поехали туда, думали, что проедем. Оказалось — снизу известь», — отметил Михаил Перминов.

В комментарии к видео пользователи уточнили, что дорогу отсыпали так называемым недопалом (отход производства извести). «Недопал это далеко не щебень, и применять его в строительстве автодорог нужно крайне осмотрительно. Этот материал дешевый, его отсыпают, где можно и где нельзя», — написал Роман Столбов.

В городском управлении благоустройства «URA.RU» пояснили, что уже занимаются устранением проблемы. «Туда уже люди выехали, дорога будет отсыпана. Я понимаю, что это не оправдание, но вчера в Соликамске был сильный ливень. Дорогу просто размыло», — сказал руководитель управления Евгений Краузе. Чиновник затруднился пояснить, почему дорогу отремонтировали известью, обещав предоставить письменный комментарий позже.