В ПФР объяснили, какие льготы положены предпенсионерам

Главное в льготах — понять с какого возраста ими можно пользоваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Предпенсионерам положены федеральные и региональные льготы, заявили в Пенсионном фонде России. В ведомстве также пояснили суть льгот.

«У каждого вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время», — пишет «Российская газета» со ссылкой на ПФР.

За пять лет до наступления пенсии россияне могут пользоваться новыми федеральными льготами. В 2019 году, когда пенсионный возраст сдвинулся на один год, предпенсионерами считаются 51-летние женщины и 56-летние мужчины. Среди этих льгот: право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице на уровне прожиточного минимума и повышение квалификации по направлению службы занятости.

Другим видом помощи являются федеральные налоговые льготы. Ими могут пользоваться те, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию. Эти граждане могут не платить земельный налог с шести соток земли, имущественный налог на дома и гаражи до 50 кв. м.

Для начисления региональных льгот нужно достичь предпенсионного возраста в том виде, каким он будет после окончания реформы — 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Среди данных льгот — сниженная плата за проезд на городском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капремонта и услуг ЖКХ, освобождение от уплаты курортного сбора и другое.

Понятие «предпенсионер» стало широко использоваться, когда потребовалось защитить права людей, которые выйдут на заслуженный отдых позже, чем рассчитывали, напоминает «Национальная служба новостей».