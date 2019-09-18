Надзорному органу больше не верят Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Фонд памяти группы Дятлова потребовал от прокуратуры Свердловской области вернуть личные вещи дятловцев — такое письмо передал сегодня в прокуратуру руководитель фонда Юрий Кунцевич (см. скан1, скан2, скан3, скан4, скан5 и скан6). Речь идет о вещдоках, которые хранились в фонде — негативы фотопленок, фотографии и личные дневники участников группы Дятлова. В письме говорится, что они были переданы в прокуратуру «ошибочно».

Пойти на такой шаг фонд заставила позиция прокуратуры, считающей «природные» версии гибели группы Дятлова (лавина, снежная доска и ураган) приоритетными, тогда как активисты фонда уверены, что уральские туристы, совершавшие в 1959 году поход по Северному Уралу, были убиты. Фонда Дятлова намерен добиться нового расследования, которое, по его мнению, должен проводить Следственный комитет.

Письмо в прокуратуру Фото: Владимир Жабриков, «URA.RU»

«Я надеюсь, что все вещественные доказательства, которые сейчас хранятся в прокуратуре, будут переданы Следственному комитету — тому органу, который обязан заниматься расследованием этого нашумевшего дела, — пояснил „URA.RU“ Юрий Кунцевич. — Потому что на этом „уголовном“ деле нет номера, нет даты, нет статьи, по которой оно возбуждалось — это накопительная папка. Надо возбудить его, провести расследование, и только тогда будут иметь смысл и значения все наши показания, все факторы. А сейчас они лежат мертвым грузом в прокуратуре».