Фонд памяти группы Дятлова потребовал от прокуратуры Свердловской области вернуть личные вещи дятловцев — такое письмо передал сегодня в прокуратуру руководитель фонда Юрий Кунцевич (см. скан1, скан2, скан3, скан4, скан5 и скан6). Речь идет о вещдоках, которые хранились в фонде — негативы фотопленок, фотографии и личные дневники участников группы Дятлова. В письме говорится, что они были переданы в прокуратуру «ошибочно».
Пойти на такой шаг фонд заставила позиция прокуратуры, считающей «природные» версии гибели группы Дятлова (лавина, снежная доска и ураган) приоритетными, тогда как активисты фонда уверены, что уральские туристы, совершавшие в 1959 году поход по Северному Уралу, были убиты. Фонда Дятлова намерен добиться нового расследования, которое, по его мнению, должен проводить Следственный комитет.
«Я надеюсь, что все вещественные доказательства, которые сейчас хранятся в прокуратуре, будут переданы Следственному комитету — тому органу, который обязан заниматься расследованием этого нашумевшего дела, — пояснил „URA.RU“ Юрий Кунцевич. — Потому что на этом „уголовном“ деле нет номера, нет даты, нет статьи, по которой оно возбуждалось — это накопительная папка. Надо возбудить его, провести расследование, и только тогда будут иметь смысл и значения все наши показания, все факторы. А сейчас они лежат мертвым грузом в прокуратуре».