Друг Заворотнюк рассказал, как актриса узнала о диагнозе

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, когда у звезды диагностировали онкологию. По его словам, Заворотнюк продолжала работать даже после того, как узнала о болезни.
«После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга», — цитирует «Комсомольская правда» друга Анастасии Заворотнюк. По его словам, весной в поездке по Польше актрисе стало плохо, после чего ее экстренно доставили в местную больницу, где какое-то время наблюдали. После этого Заворотнюк вернулась в Москву, однако недомогание не проходило и болезнь слишком быстро развивалась.
Как сообщил друг актрисы, в ближайшее время на экраны должны выйти два новых фильма с Анастасией Заворотнюк, в которых она снималась, уже будучи больной. Деньги от друзей Заворотнюк семья актрисы не принимает. По мнению приятеля звезды, Заворотнюк не хотела, чтобы ее жалели, и сама попросила свою семью не просить о помощи.
О тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк стало известно 13 сентября. Сейчас актриса в коме, у нее развились пневмония и полиорганная недостаточность, она перестала дышать самостоятельно, половина тела парализована. Предположительно, на стремительное развитие болезни могли повлиять гормональные препараты, которые Заворотнюк принимала, чтобы забеременеть, пишет «Утро.ру».