Экс-директору «Водоканала» доверили строительство филармонии в Екатеринбурге

Экс-директор «Водоканала» в Екатеринбурге Игорь Дубровин будет курировать строительство нового здания Свердловской филармонии в уральской столице. Управленец возглавил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив», ответственное за процесс создания культурного объекта (данные сервиса «Руспрофайл»).
Согласно открытым данным, организация была официально зарегистрирована 17 сентября, в этот же день Игорь Дубровин был назначен ее гендиректором. У АНО 33 вида деятельности, основной: «деятельность, связанная с исполнительскими искусствами».
Ранее министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко на заседании правительства сообщала, что «Центр развития социально-культурных инициатив» будет создан для ускорения процесса строительства филармонии. Чиновница отмечала, что на создание и функционирование АНО будет выделено 15 млн рублей.
Проект нового здания филармонии на 2800 мест был разработан известным бюро Захи Хадид. Местные власти планируют построить его на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40. Для этого филармония выкупает квартиры в здании. Ранее сообщалось, что учреждению осталось договориться с последним собственником.
Игорь Дубровин руководил «Водоканалом» с марта по июнь. До этого он работал замминистра строительства Свердловской области, на посту которого вышел в финал конкурса «Лидеры России».