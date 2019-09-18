Валуев дал оценку экс-чиновнику, расстрелявшему собак в Прикамье

Валуев отметил, что за жестокое обращение с животными скоро можно будет лишиться свободы на пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что ничто не может оправдать поведение пермского экс-чиновника Виктора Усенко, который расстрелял четырех охотничьих собаки. В беседе с «URA.RU» Валуев сообщил корреспонденту, что будет следить за ситуацией.

«Есть факт расстрелянных собак, что само по себе уже недопустимо. Это не может быть оправдано ничем. Ни эмоциями, ни с точки зрения закона. Будем дальше следить за событиями», — заявил «URA.RU» Валуев.

Депутат отметил, что вместе с коллегами поддержал изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за жестокое обращение с животными. В новой редакции санкция статьи 245 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы, если преступные действия были совершены в отношении нескольких животных.

«URA.RU» рассказывало, что 15 сентября в охотхозяйстве «Глухарь» Горнозаводского района Пермского края были расстреляны четыре охотничьих лайки. Владелец собак обвинил в этом бывшего замминистра промышленности Прикамья Виктора Усенко, который убил животных на глазах охотинспектора Виктора Козлова. Дрессировщик Эдгард Запашный назвал подобное поведение «настоящим беспределом».