Самолет Utair прилетел в Курган с опозданием

Рейс Москва—Курган авиакомпании Utair 18 сентября задержался на два часа из-за технической неисправности воздушного судна. Информацию об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе курганского аэропорта.
«Он с опозданием вылетел из Москвы. Соответственно, с опозданием прилетел в Курган, а потом с опозданием вылетел обратно в Москву. Причина — техническая неисправность», — рассказала представитель аэропорта Надежда Ефремовцева. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать задержку рейса.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в мае из-за неисправности самолета рейс Курган—Москва задержали почти на 10 часов. Чтобы устранить неполадки, тогда пришлось вызывать специалистов из Тюмени. Некоторые пассажиры из-за этого опоздали на стыковые рейсы. За аналогичную задержку рейса Курган—Москва в январе авиакомпанию Utair оштрафовали на 100 тысяч рублей.
В настоящее время рейс Курган—Москва авиакомпании Utair — единственный, который выполняется из курганского аэропорта.