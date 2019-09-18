17 сентября 2019
16 сентября 2019

Самолет Utair прилетел в Курган с опозданием

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, самолет, utair, ютейр, ютэйр
Самолет с опозданием прилетел в Курган, а затем опоздал в МосквуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рейс Москва—Курган авиакомпании Utair 18 сентября задержался на два часа из-за технической неисправности воздушного судна. Информацию об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе курганского аэропорта.

«Он с опозданием вылетел из Москвы. Соответственно, с опозданием прилетел в Курган, а потом с опозданием вылетел обратно в Москву. Причина — техническая неисправность», — рассказала представитель аэропорта Надежда Ефремовцева. В пресс-службу Utair направлен письменный запрос с просьбой прокомментировать задержку рейса.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в мае из-за неисправности самолета рейс Курган—Москва задержали почти на 10 часов. Чтобы устранить неполадки, тогда пришлось вызывать специалистов из Тюмени. Некоторые пассажиры из-за этого опоздали на стыковые рейсы. За аналогичную задержку рейса Курган—Москва в январе авиакомпанию Utair оштрафовали на 100 тысяч рублей.

В настоящее время рейс Курган—Москва авиакомпании Utair — единственный, который выполняется из курганского аэропорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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