17 сентября 2019

В ближайшее время на Свердловскую область обрушится ураган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, разрушения, поваленный лес
На Свердловскую область надвигаются ливни и грозыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Синоптики объявили штормовое предупреждение 19 сентября в Свердловской области. Спасатели напомнили читателям «URA.RU» о том, как необходимо себя вести во время непогоды.

«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Также рекомендуется закрыть форточки в домах и квартирах. Владельцы частных домов должны приготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы для отвода воды.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при переходе через дорогу, автомобилистам — скоростной режим и дистанцию.

Спасатели отметили, что во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями. Электроприборы лучше отключить от сети, не прикасаться к водопроводным кранам и другим металлическим конструкциям.

При чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Природа
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...