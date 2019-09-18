В ближайшее время на Свердловскую область обрушится ураган

Синоптики объявили штормовое предупреждение 19 сентября в Свердловской области. Спасатели напомнили читателям «URA.RU» о том, как необходимо себя вести во время непогоды.
«В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Также рекомендуется закрыть форточки в домах и квартирах. Владельцы частных домов должны приготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы для отвода воды.
Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при переходе через дорогу, автомобилистам — скоростной режим и дистанцию.
Спасатели отметили, что во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями. Электроприборы лучше отключить от сети, не прикасаться к водопроводным кранам и другим металлическим конструкциям.
При чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».