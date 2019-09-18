Политолог назвал событие, которое сыграло важную роль в карьере курганского губернатора Шумкова

Вадим Шумков вступил в должность губернатора Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Важную роль в карьере губернатора Курганской области Вадима Шумкова сыграло его обучение в «школе губернаторов». Об этом заявил в разговоре с «URA.RU» политолог Георгий Гаврилов, комментируя вступление в должность губернатора Вадима Шумкова.

Георгий Гаврилов отметил, что «школа губернаторов», которую прошел Шумков, сыграла «решающую роль» в его карьере. «Управлять сложным регионом со множеством государственных тонкостей без необходимой подготовки невозможно. В этом отношении „школа губернаторов“ здорово помогает тем, кто приходит на такие должности», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что Шумков очевидно заслужил свою нынешнюю должность. «За 11 месяцев он сделал очень много, проехал всю область и показал себя грамотным и решительным управленцем, который вникает в те проблемы, которые он должен решать», — резюмировал политолог.

Вадим Шумков вступил в должность губернатора Курганской области 18 сентября после победы на выборах с результатом более 80% голосов.