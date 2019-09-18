В мэрии самого скандального района Ямала отставка

Сергей Семериков покинул пост первого замглавы Тазовского района. Он являлся последним человеком из команды экс-главы муниципалитета Александра Иванова, обвиняемого в нарушении закона. Об этом сообщили два источника «URA.RU», знакомые с ситуацией. Кадровые изменения в мэрии подтвердили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сергей Николаевич Семериков работал в администрации Тазовского района с 2005 года. Завершил деятельность в связи с истечением срока трудового договора 16 сентября 2019 года», — отметили в мэрии. Там уточнили, что назначения на данную должность пока не было.
Источники «URA.RU» сообщили, что Семериков был последним человеком, который остался в администрации из команды предыдущего главы Александра Иванова. Последний покинул свой пост на фоне уголовного дела о подстрекательстве начальника районного отдела полиции к превышению должностных полномочий и воспрепятствовании осуществления правосудия.
По итогам выборов в 2018 году Тазовский район возглавил Василий Паршаков, который до этого возглавлял Красноселькупский район. Оттуда вместе с Паршаковым в администрацию Тазовского района переехали несколько специалистов.
Тазовский район отличается большим количеством скандалов. Это и ряд уголовных дел против бывших чиновников, и скандал в интернате, где дети избивали педагогов, и шумиха вокруг дела сына председателя райдумы Ольги Борисовой, который осужден за хранение наркотиков.