17 сентября 2019

В мэрии самого скандального района Ямала отставка

© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы Тазовского района ушел с поста, который занимал с 2005 годаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Семериков покинул пост первого замглавы Тазовского района. Он являлся последним человеком из команды экс-главы муниципалитета Александра Иванова, обвиняемого в нарушении закона. Об этом сообщили два источника «URA.RU», знакомые с ситуацией. Кадровые изменения в мэрии подтвердили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сергей Николаевич Семериков работал в администрации Тазовского района с 2005 года. Завершил деятельность в связи с истечением срока трудового договора 16 сентября 2019 года», — отметили в мэрии. Там уточнили, что назначения на данную должность пока не было.

Источники «URA.RU» сообщили, что Семериков был последним человеком, который остался в администрации из команды предыдущего главы Александра Иванова. Последний покинул свой пост на фоне уголовного дела о подстрекательстве начальника районного отдела полиции к превышению должностных полномочий и воспрепятствовании осуществления правосудия.

По итогам выборов в 2018 году Тазовский район возглавил Василий Паршаков, который до этого возглавлял Красноселькупский район. Оттуда вместе с Паршаковым в администрацию Тазовского района переехали несколько специалистов.

Тазовский район отличается большим количеством скандалов. Это и ряд уголовных дел против бывших чиновников, и скандал в интернате, где дети избивали педагогов, и шумиха вокруг дела сына председателя райдумы Ольги Борисовой, который осужден за хранение наркотиков.

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