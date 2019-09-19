Власти рассказали, при каком условии в Кургане появится крематорий

Строительство крематория в Кургане возможно, если найдется заинтересованный инвестор. Об этом пресс-служба городской администрации сообщила в ответ на запрос «URA.RU».
«Строительство такого объекта потребует многомиллионных финансовых вложений, поэтому рассмотреть этот вопрос возможно в случае появления заинтересованного в проекте инвестора», — сообщили в мэрии.
По данным городского департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, строительство крематория предусмотрено генпланом Кургана в районе кладбища «Зайково», однако детально этот вопрос пока не прорабатывался, земельный участок для размещения здания крематория не сформирован. На территории Кургана расположены 10 кладбищ.
Жители Кургана считают, что в городе «очень не хватает» крематория. Руководитель Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев высказался против этой идеи. Стоимость строительства крематория он оценил в 80 млн рублей, которые будет невозможно окупить в небольшом по численности населения Кургане. Несмотря на это, инициатива курганцев об открытии крематория набрала необходимое количество голосов всего за несколько часов вместо отведенных на это трех месяцев.
«Инициатива по строительству крематория поступила на рассмотрение в администрацию города Кургана 18 сентября. Срок рассмотрения обращения в соответствии с законодательством составляет 30 дней», — заявили в пресс-службе мэрии.