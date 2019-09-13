Курганцы доказали властям, что им «очень не хватает» крематория

Курганцы считают, что умерших людей лучше кремировать, а не хоронить на кладбищах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инициатива курганцев об открытии в городе крематория набрала необходимое количество голосов всего за несколько часов вместо отведенных на это трех месяцев. Теперь ее должны рассмотреть власти.

«Голосование завершено», — написано на странице инициативы. Ее статус изменился с «активной» на «требующую рассмотрения». Предложение построить крематорий оценили 200 курганцев, 197 из них проголосовали за, и лишь три человека — против.

«Для принятия в работу органом власти необходимо, чтобы инициатива набрала не менее установленного количества голосов. При этом за принятие инициативы должны проголосовать не менее 70% участников голосования», — говорится в правилах портала «Инициативы Зауралья». Получить оперативные комментарии мэрии «URA.RU» не удалось. В пресс-службу администрации Кургана направлен письменный запрос.

Жители Кургана считают, что в городе «очень не хватает» крематория, где можно сжигать трупы «по старым русским традициям», ранее сообщало «URA.RU». Директор Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев уже высказался против этой идеи. Стоимость строительства крематория он оценил в 80 млн рублей, которые будет невозможно окупить в небольшом по численности населения Кургане.