17 сентября 2019

В Тюменской области объявлен карантин из-за бешенства

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Бездомная собака. Курган, собака, бездомные животные, пес, бездомная собака
Из очага заражения запрещено вывозить животныхФото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Карантин по бешенству животных введен на территории села Смирное Казанского района Тюменской области. Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Моор.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что карантин будет действовать по 13 ноября 2019 года. В этот период в селе запрещается торговля кошками и собаками, а также вывоз животных за территорию населенного пункта. Кроме того, отлов диких зверей объявлен вне закона. Управлению ветеринарии Тюменской области предписано разработать план по ликвидации очага заболевания. О том, кто именно стал источником болезни, не сообщается.

Контроль за исполнением постановления Моор возложил на заместителя губернатора Владимира Чейметова.

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