«Скорую» в пермском городе, где бастовали врачи, заставят работать быстрее

Процесс укрупнения станций скорой помощи в Прикамье, начатый два года назад, завершится в 2022 году. Об этом было заявлено на заседания краевого правительства. По данным министерства здравоохранения, всего будет создано семь окружных станций. Одна из них появится в городе Чайковском, где сотрудники угрожали забастовкой из-за низких зарплат.
«К 2022 году таких станций в Прикамье будет семь. Одна из них уже работает на базе Пермской станции скорой медицинской помощи. Подобные станции будут созданы также в Перми, Кунгуре, Соликамске, Чайковском, Чусовом, Березниках и Кудымкаре», — объяснили в министерстве здравоохранения Прикамья.
Главная цель оптимизации, отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, — создать условия, чтобы бригада медиков приезжала к пациенту менее чем за 20 минут. В ходе заседания было отмечено, что в результате укрупнения, медперсонал «скорых» был сохранен и «даже частично увеличен». Сейчас в регионе помощь оказывает 241 бригада скорой помощи, в которых работает 2,5 тысячи медиков.
Ранее сотрудники станции скорой медпомощи в Чайковском угрожали забастовкой. Они требовали от руководства пересмотреть условия труда и повысить зарплату. После этого в минздраве заявили, что зарплаты медперсонала выросли. В то же время проведенная прокуратурой проверка показала, что трудовые права сотрудников станции скорой помощи были нарушены. Солидарность медикам Чайковского выразили их коллеги в Соликамске.