Минздрав Прикамья ответил врачам, которые заявили о забастовке из-за низкой зарплаты

В среднем, зарплата персонала скорой за год выросла на пять тысяч рублей Фото: pixabay.com

Зарплаты врачей скорой помощи в Чайковском (Пермский край) выросли, заявили в министерстве здравоохранения региона. Ранее недовольные медики заявили о том, что планируют забастовку из-за того, что мало получают. Однако, по данным краевого минздрава, в среднем персонал скорой стал получать на пять тысяч рублей больше, чем годом ранее.

«Если в январе—июле 2018 года зарплата врачей составляла 52,5 тысячи рублей, то за аналогичный период 2019 года ее размер составил 57,4 тысячи рублей», — сообщили в минздраве.

Ранее врачи станции скорой помощи в Чайковском поставили руководству ультиматум. Они требовали повысить зарплату и пересмотреть условия труда. В противном случае сотрудники скорой угрожали объявить бойкот и не выходить на работу. Их поддержали коллеги в других территориях Пермского края.

После этого миндрав региона провел выездную проверку в Чайковском. Главному врачу центральной городской больницы Александру Кожевникову было поручено перепроверить алгоритмы начисления зарплаты. В министерстве здравоохранения Прикамья заверили, что держат ситуацию на станции скорой помощи в Чайковском под контролем.