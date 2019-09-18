Участники майских протестов не признают опрос о храме Святой Екатерины

12 екатеринбургских политиков и общественников заявили о выходе из состава рабочей группы по подготовке общегородского опроса о месте строительства храма Святой Екатерины. В обращении они заявили, что ставят под сомнение и ход подготовки опроса, и его результаты.
Документ подписали Анна Балтина, Валерий Андреев, Ксения Бакланова, Алексей Беззуб, Дмитрий Головин, Полина Иванова, Константин Киселев, Оксана Котельникова, Наталья Маликова, Дмитрий Москвин, Алексей Мосин и Александр Цариков. Авторы сообщают, что поняли бесполезность работы группы: «Все прошедшие заседания сводились лишь к выбору площадок для голосования. При этом каждый раз, когда чиновники по своему усмотрению перетасовывали эти площадки, нам не предоставляли полной и достоверной информации».
Обращение завершается ультиматумом. Подписанты заявили, что отказываются брать на себя ответственность за предполагаемый в октябре 2019 года опрос, заранее ставят под сомнение его результаты и не готовы отвечать за последствия итогов голосования. «В этой связи считаем невозможным быть соучастниками навязывания городу решения по выбору площадки для строительства Храма Святой Екатерины», — заявили подписавшиеся. Они предложили руководству мэрии и городской думы «задуматься о создании действительно открытых и честных способов взаимодействия с горожанами».
Ранее «URA.RU» опубликовало фотосвидетельства того, что действия критикующих деятельность рабочей группы по организации опроса общественников координирует депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев.