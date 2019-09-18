Алексей Пушков отметил, что полуостров для Украины безвозвратно ушел в прошлое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков высмеял планы экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа по «возвращению» Крыма. Свое мнение он высказал на странице в Twitter.

«Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более, чем фантомные боли. Не будет ни „свободных зон“, ни „ментальных сопряжений“», — написал сенатор. Пушков отметил, что полуостров для украинцев «перешел в разряд легенд и мифов». По его словам, Крым для Киева безвозвратно ушел в прошлое, стал тем, «о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть».

Ранее Николай Маломуж заявил, что что Крым сам вернется к Украине, когда та станет сильной страной с помощью Запада. Бывший глава разведки предложил ввести полуостров в свободную экономическую зону с международным форматом. Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал такую стратегию, передает сайт argumenti.ru. По его словам, Маломуж совершенно не разбирается в экономике.