12-летняя челябинка стала финалисткой национального отбора на «Евровидение»

12-летняя челябинка может представить Россию на детском «Евровидении» Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses

12-летняя уроженка Челябинска Маргарита Стрюкова стала финалисткой национального отбора детского «Евровидения». Дальше решение об участии Стрюковой в конкурсе будет принято с помощью зрительского голосования и оценки московского жюри.

«Челябинка вместе с другими десятью ребятами из России прошла в национальный отборочный тур», — пишет сетевое издание «Челябинск сегодня». Девочка занимается вокалом с трех лет. «Она ходит во многие секции. Занимается в вокальной студии, профессионально играет на флейте в музыкальной школе, занимается танцами в танцевальном коллективе», — рассказал журналистам отец Маргариты.

На страничке финалистки на сайте конкурса можно послушать ее песню «В моем небе (In My Sky)». Голосование на сайте «Евровидения» продлится до 24 сентября, и уже в этот день организаторы назовут официального участника песенного конкурса, который поедет от России в Польшу.