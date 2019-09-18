В Крыму все мэры ушли в отставку

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Клипарт depositphotos.com, безработица, увольнение работника, потеря работы, коробка с вещами
Крымские чиновники уволились из-за необходимости формирования новой командыФото: depositphotos.com
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Все руководители муниципальных исполнительных органов власти Крыма покинули свои посты. Об этом рассказал глава ялтинской администрации Алексей Челпанов.

«Такая процедура принята властями республики в связи с тем, что запланировано проведение новых конкурсов на должности глав администраций», — написал крымский политик на своей странице в Facebook. Челпанов добавил, что продолжит исполнять свои обязанности, пока решение о его увольнении не примут депутаты городского совета. При этом представитель администрации уточнил, что после этого будет объявлено о проведении конкурса на его текущую должность, в котором он сам также примет участие.

Чуть позже глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил уход всех глав администраций со своих постов, а также пояснил ситуацию. «Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах», — отметил на своей странице в Facebook Аксенов. Он уточнил, что даты проведения конкурсов на замещение должностей «в скором времени» выберут депутаты.

Выборы разных уровней прошли 8 сентября во всех 85 регионах России. В Крыму проходили выборы местного совета, на которых 60 из 75 мандатов получила «Единая Россия», десять мест — ЛДПР, оставшиеся пять — КПРФ.

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