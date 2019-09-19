ЦИК готовит реформу системы выборов

Элла Памфилова обсудит изменение законов о выборах с Сергеем Кириенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На следующей неделе глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова обсудит предложения по реформе избирательного законодательства с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Центризбирком, по ее словам [Эллы Памфиловой], давно подготовил пакет с предложениями по смягчению муниципального фильтра и представит его законодателю в конце этого года. <…>. Уже на следующей неделе глава ЦИКа обсудит этот вопрос с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на источник, имя которого не называется.

Предполагается, что на встрече также будет обсуждаться вопрос упрощения процедуры сбора и проверки подписей, расширение возможностей наблюдателей и другие предложение. По данным издания, депутаты Госдумы также предлагают изменить день голосования, допустить к списку избирателей членов избирательной комиссии, допускать к выборам в ГД партии численностью от 100 тысяч членов, а также обязать губернаторов назначать замов от парламентской оппозиции и ограничить количество мандатов, которые может получить на выборах одна партия, 40 процентами. Будут ли обсуждаться эти предложения на встрече, неизвестно.