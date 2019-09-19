В Югре педагоги жалуются на тяжелые условия труда

Педагоги жалуются, что после оптимизации работать стало гораздо трудней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Педагоги Сургутского района ХМАО жалуются на тяжелые условия труда после сокращения персонала в учреждениях дополнительного образования. Об этом «URA.RU» сообщила директор детской школы искусств в селе Сытомино Анжела Виноградова.

По ее словам, штатная численность учреждения уменьшилась вдвое — с 14 до семи человек. «Не осталось ни одного из заместителей, сократили даже сторожа-вахтера. А ответственность при этом с меня никто не снимал. Раньше уборщица мыла полы три раза в день. Теперь эти услуги переданы на аутсорсинг и уборка происходит лишь раз в день», — рассказала она корреспонденту «URA.RU». Изменения коснулись и уровня зарплат. «Раньше педагоги стремились получить стимулирующие выплаты. Теперь их сильно урезали, учителя лишились примерно 12-16 тысяч рублей ежемесячной прибавки к жалованию», — сообщил еще один источник в педагогическом коллективе.

В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на вопрос о том, сколько человек всего уволено в результате оптимизации учреждений дополнительного образования и чем было вызвано это решение. «Количество реализуемых программ дополнительного образования в поселениях Сургутского района после реорганизации не уменьшилось. Сокращены ставки только административно-управленческого персонала. Зарплата педагогов дополнительного образования в районе соответствует целевым показателям, установленным президентом РФ», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Сургутского района.

Сами педагоги не разделяют оптимизм чиновников. «Пока ситуацию спасает лишь то, что в небольших поселениях сложно найти другую работу. Но сотрудники музыкальных школ и школ искусств недовольны происходящим и их терпение на исходе», — считает источник агентства, знакомый с ситуацией.