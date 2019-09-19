Руководство садика объяснило случившееся техническим сбоем Фото: Илья Московец © URA.RU

В детском саду № 293 в Челябинске детям на ужин предложили только шесть граммов соли. Фотографию меню на 18 сентября опубликовал пользователь портала Pikabu.

На снимке видно, что целый день воспитанников кормили традиционной для детского сада едой: каша на завтрак, суп и гуляш на обед, на полдник — сок и вафли. Однако в графе «Ужин» значится только одна строчка — «Соль, 6 граммов». Позднее еще один пользователь в комментариях выложил новое фото меню. На нем надпись «Соль» перечеркнута, а вместо нее ручкой указано: «Не будет».

В детском саду «URA.RU» объяснили произошедшее техническим сбоем. «У нас компьютер всегда в графе „Ужин“ автоматически выдает шесть граммов соли. Просто в этот раз забыли [эту строчку] убрать», — объяснила корреспонденту агентства заведующая Марина Злакоманова. По ее словам, в этот день в садике вообще не должно было быть ужина. «Мы родителей предупредили, что ужина не будет, и попросили их забрать детей в 17 часов», — отметила Злакоманова.