Челябинские чиновники ищут новые земли для магнитогорского бизнесмена Лакницкого

Олег Лакницкий (в центре) зашел на челябинский строительный рынок при поддержке земляков: экс-губернатора Бориса Дубровского (слева) и экс-мэра Евгения Тефтелева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»

«Трест Магнитострой» Олега Лакницкого получит новый участок земли для завершения строительства домов микрорайона «Академ Риверсайд» Челябинска. Благодаря этому оставшиеся 483 обманутых дольщика получат квартиры до конца 2019 года, сообщил «URA.RU» заместитель гендиректора «Гринфлайта» Кирилл Кочкин.

«Гриинфлайт» приостановил выдачу квартир дольщикам на прошлой неделе. Поводом послужило решение суда об изъятии земельного участка у «Магнитостроя» в пользу бизнесменов из ближнего круга депутата Госдумы Олега Колесникова. За счет застройки или продажи таких территорий строительная компания по договору с «Гринфлайтом» завершает возведение «замороженных» домов в микрорайоне «Академ Риверсайд» и передает квартиры дольщикам.

«По поручению губернатора Алексея Текслера состоялось экстренное совещание с и. о. вице-губернатора Сергеем Шалем, врио мэра Натальей Котовой и гендиректором „Гринфлайта“ [он же владелец „Магнитостроя“] Олегом Лакницким. Решено, что на следующей неделе пройдет инвестсовет, на котором будет решен вопрос о предоставлении нового участка „Магнитострю“. Оставшиеся 483 дольщика получат жилье, как и планировалось в 2019 году», — заверил Кочкин. Он добавил, что заявка подана на землю в 19-м микрорайоне — между «Ньютоном» и «Парковым-2».

Весной 2016 года в Челябинске остановилось строительство микрорайона «Академ Риверсайд». Без квартир остались 4,5 тыс. семей. После смены подрядчика и руководителей компании (экс-директор «Гринфлайта», бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов получил срок) строительство продолжилось.