Курганский меценат рассказал, сколько бриллиантов уцелело на сгоревшей иконе

Чудотворную икону, пострадавшую в огне, сейчас восстанавливают Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Промышленник, депутат Курганской областной думы Сергей Муратов опроверг информацию о том, что в драгоценной ризе иконы Казанской Божьей Матери, сильно поврежденной огнем во время пожара Чимеевского храма, не сохранились бриллианты. По его словам, на пепелище удалось обнаружить большую часть из них.

«Осталось около 16-18 карат, точно пока не замеряли. На иконе была звезда, там было 22 карата. Она расплавилась», — рассказал Муратов. Он объяснил, что слухи об утрате бриллиантов пошли из-за того, что в огне действительно было утрачено множество камней, но полудрагоценных.

Сергей Муратов уточнил, что на восстановление ризы уйдет около года. «Сейчас подходит к концу оценка работ — будет четкий список серебра, камней, которых не хватает. С ювелиром в течение десяти дней будет заключен официальный договор», — добавил промышленник.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Зауралье приедет следователь, который специализируется на расследовании пожаров в храмах.

Деревянный храм в Чимеево сгорел 3 июля 2019 года, сейчас собираются деньги на его реконструкцию.