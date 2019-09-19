В Челябинске нашли мертвого школьника

С происшествием разбираются следователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученика девятого класса школы-интерната обнаружили мертвым в Челябинске. Обстоятельства произошедшего проверяют следователи СКР, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК по региону.

«По данному факту проводится проверка», — заявил старший помощник руководителя управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По информации источников агентства в правоохранительных органах, мальчик рос в благополучной семье. Проблем со школой и сверстниками, по предварительным данным, у него не было. Интернат, в котором он учился, был спортивного типа.