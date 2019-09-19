В ключевом тюменском вузе назначили нового ректора

Вероника Ефремова почти два года являлась и. о. ректора Тюменского индустриального университета
Вероника Ефремова официально назначена ректором Тюменского индустриального университета. До этого она почти два года являлась руководителем вуза в качестве «исполняющего обязанности».
Информацию о назначении Ефремовой корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе Тюменского индустриального университета. Приказ о назначении министр науки и высшего образования России Михаил Котюков подписал 16 сентября. Официальное вступление Ефремовой в должность произойдет 20 сентября.
Бывший ректор Олег Новоселов был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, за что получил три условных срока — последний в ноябре 2018 года. После ухода Новоселова в мае 2017 года обязанности ректора исполняла Ефремова.