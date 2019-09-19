В ключевом тюменском вузе назначили нового ректора

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Открытие электрозаправочной станции СУЭНКО. Тюмень, суэнко, ефремова вероника
Вероника Ефремова почти два года являлась и. о. ректора Тюменского индустриального университетаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Вероника Ефремова официально назначена ректором Тюменского индустриального университета. До этого она почти два года являлась руководителем вуза в качестве «исполняющего обязанности».

Информацию о назначении Ефремовой корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе Тюменского индустриального университета. Приказ о назначении министр науки и высшего образования России Михаил Котюков подписал 16 сентября. Официальное вступление Ефремовой в должность произойдет 20 сентября.

Бывший ректор Олег Новоселов был признан виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, за что получил три условных срока — последний в ноябре 2018 года. После ухода Новоселова в мае 2017 года обязанности ректора исполняла Ефремова.

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