Вице-губернатор ответил депутату, которого возмутили вливания Югры и Ямала в тюменский бюджет

От ХМАО и ЯНАО в 2019 году в бюджет Тюменской области поступят 75 млрд рублей. Об этом заявил заместитель директора тюменского департамента финансов Михаил Таранов на заседании региональной думы 19 сентября. Депутат Михаил Селюков возмутился по этому поводу, однако вице-губернатор Сергей Сарычев разбил все аргументы парламентария, передает журналист «URA.RU».
С учетом поправок, доходы области в 2019 году запланированы в размере 201 млрд рублей, расходы — 213 млрд. Деньги от округов — поступление от налога на прибыль организаций.
«Конечно, Сергея Собянина (экс-глава Тюменской области, ныне мэр Москвы — прим. ред.) считают здесь богом, потому что мы затягиваем нефтяные деньги себе. Но надо думать, как уйти от сырьевого проклятия, развивать инновационные проекты», — отметил либерал-демократ Селюков.
Однако Сарычев напомнил, что около 60% налога на прибыль поступает в региональный бюджет от предприятий Тюменской области. «Это как раз результат диверсификации экономики. Почему никто не говорит о сырьевом проклятии США, ОАЭ, Норвегии? Это не проклятие, это возможность развития», — сказал Сарычев.
Тюменская область — сложносоставной субъект России, в ее состав входят также автономные округа ХМАО и ЯНАО. Часть денег в бюджет области поступает из этих регионов.